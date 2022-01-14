台北市議員選舉 國民黨初步提名規劃過半

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（中央社記者劉建邦台北14日電）九合一選舉年底登場，針對市議員席次，各黨初步規劃出爐，國民黨台北市黨部預計提名33席、民進黨26席、台灣民眾黨8席、新黨6席，最終由各黨黨中央拍板決定。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天接受媒體電話訪問表示，針對年底北市議員席次，初步規劃共33席，提名採保守策略，盼與泛藍友軍共同合作，最終席次由黨中央決定。

國民黨台北市黨部初步規劃市議員席次，第1選區4席、第2選區5席、第3選區6席、第4選區4席、第5選區4席、第6選區8席，平地及山地原住民各1席。

民進黨台北市黨部主委吳怡農接受媒體電話訪問時說，市議員席次規劃已提交給黨中央，後續由黨中央對外公布。

據黨內人士透露，民進黨台北市議員初步規劃建議提名26席。

台灣民眾黨台北市黨部主委林國成說，北市各選區原則有1席，但第1選區、第6選區考慮增加1席，初步規劃共8席，最後席次由黨中央決定。

新黨秘書長、台北市議會黨團召集人潘懷宗指出，除平地及山地原住民選區外，初步規劃其他選區各有1席，因黨主席改選未出爐，待人選確定後，才能確定最終席次。

依中央選舉委員會網站資料，台北市共8選區，包含第1選區（士林、北投）、第2選區（南港、內湖）、第3選區（松山、信義）、第4選區（中山、大同）、第5選區（中正、萬華）、第6選區（大安、文山）、第7選區（平地原住民）、第8選區（山地原住民）。北市議員共63席。（編輯：張銘坤）1110114