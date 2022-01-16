免預約 高雄75歲以上長輩持通知單接種送500元禮券

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高雄市16日起為75歲以上、原住民65歲以上長輩接種第3劑莫德納疫苗，免上網預約，依通知單時間、地點前往接種，就可獲得500元禮券。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月16日

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄市今天起為75歲以上、原住民65歲以上長輩接種第3劑莫德納疫苗，免上網預約，依通知單時間、地點前往接種，就可獲得500元禮券，有接送需求者也可向區公所申請。

根據高雄市政府衛生局資料，高雄市目前第1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率約8成、第2劑約7成，第3劑則有約6.3%覆蓋率。

衛生局宣布，今天起到25日針對75歲以上、原住民65歲以上長輩啟動第3劑COVID-19疫苗接種計畫，免上網預約，只要依通知單時間、地點前往接種，就可以獲得500元禮券。

衛生局說明，日前區公所已發放通知單，通知高雄市包含不在籍的各長輩到91個社區接種站接種第3劑COVID-19莫德納疫苗；並且若獨居、有重大傷病或身心障礙，需接送前往接種地點，也可與區公所聯繫。

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衛生局也提醒，接種疫苗須攜帶健保卡、身分證、黃卡、接種通知單與疫苗接種評估及意願書。

陳其邁今天出席「祈福夯舊城」活動接受媒體聯訪也表示，因為12歲以下學童沒有打COVID-19疫苗，沒有集體免疫能力，很容易造成校園群聚感染；基於風險控管，除了加強校園清消，也希望戶外教學或畢業旅行活動盡量以高雄為主要範圍，因為高雄市目前沒有社區傳播風險，也不鼓勵民眾跨區到有本土感染個案的地方旅行。（編輯：陳仁華）1110116