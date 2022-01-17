花蓮市人行道障礙致輪椅族難行 公所擬改善計畫

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無黨籍花蓮縣議員楊華美（左）接獲民眾陳情，中央路店家物品、機車占用人行道，且多處人行道龜裂、狹小，導致輪椅族只能行駛在馬路，與機車爭道。楊華美17日邀相關單位會勘，要求還給行人、身障者路權。中央社記者張祈攝 111年1月17日

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮市中央路鄰近慈濟醫院，有身障者向縣議員陳情，人行道、騎樓堆放店家雜物、車輛，逼得輪椅族被迫與機車爭道，花蓮市公所、縣警局承諾將提出人行道改善計畫、加強檢舉違停。

無黨籍花蓮縣議員楊華美接獲民眾陳情表示，中央路店家物品、機車佔用人行道，且多處人行道龜裂、狹小，導致輪椅族只能行駛在馬路，與機車爭道。

楊華美今天邀集花蓮市公所、花蓮縣警察局等單位前往中央路會勘，楊華美說，除了車輛違規停放等人為因素，實際走訪發現人行道設計不良，有路樹、變電箱阻礙，甚至路面傾斜，輪椅族只能違法行駛機車道，要求相關單位還給身障車路權。

輪椅族游勝雄說，希望地方政府在設計人行道時，能考量身障者行的需求，很多建設法規對身障者、輪椅族並不友善，路幅狹窄、傾斜都可能帶來摔倒風險，很多時候他們都是冒險行駛在馬路上。

花蓮市公所建設課長徐國城現場回應，會配合縣府、警局優先處理佔用人行道的車輛與雜物，針對路面龜裂、坑洞及傾斜部分，會與縣政府討論後，盡快提出人行道改善計畫。

花蓮縣警局交通隊業務組長司俊華也承諾，會通知各派出所加強取締人行道違規停放車輛，將路權還給行人。（編輯：卞金峰）1110117