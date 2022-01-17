更多編輯台推薦新聞：
東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命
國際

東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

花蓮市人行道障礙致輪椅族難行 公所擬改善計畫

2022/1/17 17:52（1/17 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
無黨籍花蓮縣議員楊華美（左）接獲民眾陳情，中央路店家物品、機車占用人行道，且多處人行道龜裂、狹小，導致輪椅族只能行駛在馬路，與機車爭道。楊華美17日邀相關單位會勘，要求還給行人、身障者路權。中央社記者張祈攝 111年1月17日
無黨籍花蓮縣議員楊華美（左）接獲民眾陳情，中央路店家物品、機車占用人行道，且多處人行道龜裂、狹小，導致輪椅族只能行駛在馬路，與機車爭道。楊華美17日邀相關單位會勘，要求還給行人、身障者路權。中央社記者張祈攝 111年1月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮市中央路鄰近慈濟醫院，有身障者向縣議員陳情，人行道、騎樓堆放店家雜物、車輛，逼得輪椅族被迫與機車爭道，花蓮市公所、縣警局承諾將提出人行道改善計畫、加強檢舉違停。

無黨籍花蓮縣議員楊華美接獲民眾陳情表示，中央路店家物品、機車佔用人行道，且多處人行道龜裂、狹小，導致輪椅族只能行駛在馬路，與機車爭道。

楊華美今天邀集花蓮市公所、花蓮縣警察局等單位前往中央路會勘，楊華美說，除了車輛違規停放等人為因素，實際走訪發現人行道設計不良，有路樹、變電箱阻礙，甚至路面傾斜，輪椅族只能違法行駛機車道，要求相關單位還給身障車路權。

輪椅族游勝雄說，希望地方政府在設計人行道時，能考量身障者行的需求，很多建設法規對身障者、輪椅族並不友善，路幅狹窄、傾斜都可能帶來摔倒風險，很多時候他們都是冒險行駛在馬路上。

花蓮市公所建設課長徐國城現場回應，會配合縣府、警局優先處理佔用人行道的車輛與雜物，針對路面龜裂、坑洞及傾斜部分，會與縣政府討論後，盡快提出人行道改善計畫。

花蓮縣警局交通隊業務組長司俊華也承諾，會通知各派出所加強取締人行道違規停放車輛，將路權還給行人。（編輯：卞金峰）1110117

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族