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台南5路電動公車啟用 15輛陸續上線

2022/1/18 14:41（1/18 15:51 更新）
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台南市5路電動公車18日啟用，15輛配備ADAS先進駕駛輔助系統的電動公車將陸續上線。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月18日
台南市5路電動公車18日啟用，15輛配備ADAS先進駕駛輔助系統的電動公車將陸續上線。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月18日
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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市5路電動公車今天啟用，15輛配備ADAS先進駕駛輔助系統的電動公車將陸續上線，也將讓台南電動公車總數達到50輛，持續向2030年市區公車全面電動化的目標邁進。

台南市繼去年12月中旬溪北地區第1條全面電動化的「棕幹線」後，台南市長黃偉哲今天在南區的府城客運安平新站主持台南5路電動公車啟用典禮，他呼籲市民通勤移動多搭乘公車，減少車流壅塞，改善廢氣排放污染。

黃偉哲表示，柴油公車行駛1天約需80公升油量，電動公車可節省柴油使用，15輛電動公車每天節省1200公升，有效減少排碳污染。

台南市政府發布新聞稿指出，營駛台南市區的5路電動公車，將陸續上線15輛，這些電動公車配備ADAS先進駕駛輔助系統，台南電動公車總數將達到50輛，約占全市公車12%；無障礙公車比例也提高到57%。

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行駛5路的15輛電動公車，都是全新打造的低地板電動大巴，電池續航力逾250公里，依標準配備無障礙渡板、輪椅專用區及固定裝置，每輛車輛加裝ADAS設備，智慧偵測前車距離、車道偏移及交通速限標示等，即時發出警示，同時偵測行車視野盲區及駕駛不當行為。

5路公車是台南運量最高的市區路線之一，平時每日往返85班次，假日每日往返70班次，縱向串聯舊台南市區，包括永康奇美醫院、成大醫院、台南市立醫院、台南車站、台南航空站及眾多觀光節點、學校。（編輯：謝雅竹）1110118

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