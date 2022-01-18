農改場全國評鑑 蓮霧王落屏東、蜜棗王在高雄

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第12屆「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」結果出爐，18日舉辦頒獎典禮，蓮霧冠軍由南州地區農會農民林元宗（左）獲得，棗子冠軍為燕巢區農會輔導的農民賴隆溪（右）。中央社記者郭芷瑄攝 111年1月18日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）高雄區農業改良場舉辦今年「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，全國蓮霧王為屏東南州鄉的農民林元宗，蜜棗王為高雄市燕巢區的農民賴隆溪，今天舉辦頒獎典禮。

今年是第12屆「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，1月10日至12日舉辦，今天結果出爐，並在農改場舉辦頒獎典禮，蓮霧王和蜜棗王各獲得新台幣3萬元獎金。

蓮霧冠軍由南州地區農會農民林元宗獲得，林元宗自2016年起連續6年參加蓮霧評鑑，其中有5年拿下第2名的成績，今年是第7年參賽，獲得冠軍。

林元宗分享心得時表示，他2002年開始種蓮霧，經常到農改場上課精進技術，每年都會把當年的種植缺點及應改進方法記錄下來，讓自己的蓮霧更好。

農改場評鑑指出，林元宗參賽的蓮霧不僅果型碩大、色澤深紅、糖度也是全場最高，蓮霧園不僅樹勢健康、產量高，每串果實品質均一，更有產銷履歷驗證，顯示他的成功不是偶然。

棗子冠軍為燕巢區農會輔導的賴隆溪，曾在2012年至2014年連續3年獲得評鑑冠軍，時隔8年重返王座，無論在果品初選、果園環境及栽培管理技術都深深獲得評鑑委員們的一致好評。

賴隆溪分享心得時說，種植蜜棗的果園要通風，農藥的使用一定要符合規定，另外，就是要有良好的肥培管理。

賴隆溪栽培棗子面積有2.2公頃，栽培品種都是農改場育成品種，從最早的高雄8號-珍寶，接力高雄12號-珍愛及晚生的高雄11號-珍蜜，利用品種特性錯開產期，分散人力及滿足市場需求。

高雄區農業改良場長戴順發表示，這個產季的蓮霧和蜜棗受到去年8月連續降雨影響，部分蓮霧果園來花不順利，棗園也有產期延後的情況，參賽蓮霧有37組、蜜棗有67組。

戴順發說，蓮霧的果實稍小，但糖度和色澤表現良好；蜜棗近年來品種更迭快速，新品種高雄12號-珍愛就占了參賽品種的50%，另外50%分別是高雄8號-珍寶及台農13號-雪麗。

戴順發說，高雄12號-珍愛口感較以往的中葉蜜棗更加細緻甜脆，在精緻管理下的蜜棗果型碩大有如蘋果，十足顛覆了消費者對於蜜棗的傳統印象。（編輯：謝雅竹）1110118