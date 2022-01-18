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高雄蜜棗包辦全國評鑑19獎 三冠王睽違8年再奪魁

2022/1/18 20:22（1/18 20:31 更新）
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農委會高雄區農業改良場18日舉辦「2022全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，高雄棗子包辦前3名、優良獎及果品優選等19組獎項，三冠「蜜棗王」賴隆溪（圖）睽違8年更重返蜜棗王寶座。（高市農業局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月18日
農委會高雄區農業改良場18日舉辦「2022全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，高雄棗子包辦前3名、優良獎及果品優選等19組獎項，三冠「蜜棗王」賴隆溪（圖）睽違8年更重返蜜棗王寶座。（高市農業局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月18日
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（中央社記者洪學廣高雄18日電）農委會高雄區農改場今舉辦全國蓮霧及蜜棗評鑑，高雄棗子包辦前三名、優良獎及果品優選等19組獎項，且三冠「蜜棗王」賴隆溪睽違8年更重返蜜棗王寶座，成績斐然。

高雄是全台棗子第一產地，今年行政院農業委員會高雄區農業改良場舉辦「2022全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，高雄棗子囊括冠、亞、季軍、優良獎及果品優選等19組獎項，成果斐然。

燕巢區農會榮獲冠軍、亞軍、優良獎及果品優選組6人，大社區農會獲得季軍、優良獎及果品優選9人、吉建果菜運銷合作社獲得優良獎1人、阿蓮區農會、岡山區農會及六龜區農會各有果品優選1人。

高雄市政府農業局今天晚間發布新聞稿指出，冠軍「蜜棗王」賴隆溪是民國101年到103年的蜜棗三冠王，他時隔8年再重返蜜棗王寶座，無論在果品初選、果園環境及栽培管理技術都獲得評鑑委員青睞。其蜜棗栽培面積有2.2公頃，種植品種均為高雄改良場育成，從高雄8號珍寶、高雄12號珍愛到高雄11號珍蜜，利用早晚熟特性延續採收。

賴隆溪表示，棗園最重管理，一是枝條管理，不因貪圖產量，留過量枝條而降低品質，應保持通風日曬，二為病蟲害管理，預防勝於治療，且落實產銷履歷、安全用藥，三為肥培管理，是掌握開花又著果的秘訣。

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高雄區農改場以果品品質高低及田間管理技術優劣兩階段綜合評比；優質管理果園不僅需要注重果品品質，更要落實田間作物健康管理措施。

第一階段果品評鑑依外觀、重量、糖度、口感及安全進行評比，選出12組（名）入圍者參加第二階段果園管理措施，評鑑是否符合健康管理為原則。所有參賽者另外於賽前均抽樣送請農業試驗所，以生化法檢測農藥殘留。（編輯：謝雅竹）1110118

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