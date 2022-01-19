台南柳營重溪橋改建動土 改善水患及通行品質

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）柳營科學園區主要通勤道路的南81線重溪橋引道易大雨後淹水，南市府規劃改建工程今天動土，預計明年底完工通車，可望改善水患問題，可提供更安全、舒適通行品質。

南81重溪橋橫跨龜重溪，為東山、柳營重要連接道路，也是柳營科學園區主要通勤道路，但橋梁長度、梁底高程都不足，每逢豪雨河面高漲，導致交通中斷，用路人險象環生。工程完工可望解決長期以來當地水患夢魘，帶動區域發展。

台南市長黃偉哲出席動土典禮致詞表示，期盼改建完工後，方便居民進出及提高防洪成效，市府對於地方民眾、里長及民代反映問題一定謹記在心，並積極爭取相關經費努力改善，希望在中央與地方協力下，讓大新營地區交通更順暢。

台南市政府工務局長蘇金安表示，市府爭取獲經濟部水利署核定「柳營區南81重溪橋改建工程」及「重溪橋銜接龜重溪堤防工程」經費約新台幣1.59億元，加上地方配合款，總工程經費約2.29億元。

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蘇金安指出，重溪橋改建工程，橋長將由原120公尺加長至195公尺，並將道路及橋寬由原8公尺拓寬至10公尺，橋梁底部提高1公尺，兩側引道也跟著拉抬，藉此提升整體行車安全及排水通洪能力，同時進行位於重溪橋上下游側銜接堤防工程。

台南市工務局發布新聞稿指出，第1階段施工期間，將架設臨時鋼便橋及便道維持交通需求；第2階段重溪橋改建後改道至新建橋梁，總工期600日曆天，預計民國112年底前完工通車。（編輯：孫承武）1110119