恆基春節送暖打造年夜晚餐 用愛陪伴偏鄉弱勢

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應景虎年，恆春基督教醫院人員裝扮組成「小虎隊」，將接力為恆春半島獨老長者與偏鄉孩童，打造一個又驚又喜的年夜晚餐。（恆春基督教醫院提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月20日

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）恆春基督教醫院在農曆春節前接力送暖，將由院長黃健榮帶領下，裝扮組成「小虎隊」，24日要為600名獨老長者與偏鄉課輔班的孩童，打造一個又驚又喜的年夜晚餐。

恆春基督教醫院今天發布新聞稿表示，再過不到2個星期，即將迎來農曆春節，家家戶戶過節歡慶的氛圍越來越濃厚的同時，也不忘恆春半島獨老長者和偏鄉課輔班的孩童，特別準備滿桌豐富的菜餚和溫暖的羽絨外套，還發揮創意，在院長黃健榮帶領下，應景虎年，裝扮「小虎隊」，24日至27日將啟動接力送暖，讓大家在疫情間也能感受到暖暖的年節氛圍。

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往年在春節前夕都會舉辦「銀髮童心圍爐樂」的恆春基督教醫院，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速變化，防疫考量下改為「年菜配送關懷訪視」，今年更組成「小虎隊」，並取名為「虎虎生豐特攻隊」進行關懷活動，還會幫長輩及孩子添補全新的優質羽絨外套，在春節也能暖暖過冬。

16年來，恆春基督教醫院堅持不中斷春節關懷探訪活動，以愛陪伴獨老長者及偏鄉兒童，也呼籲社會大眾能持續關注恆春半島偏鄉弱勢需要，讓他們能夠老有所依、幼有所長，年年不孤單，歲歲享平安。（編輯：黃世雅）1110120