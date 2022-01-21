深澳鐵道自行車3月暫停營運 隧道整修後6月迎賓

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新北市政府觀光旅遊局21日表示，深澳鐵道自行車3月1日起隧道整修，暫停營運到5月31日；6月將推出全新光隧道主題，以嶄新面貌迎接遊客。（新北觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年1月21日

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市政府觀光旅遊局今天表示，深澳鐵道自行車3月1日起隧道整修，暫停營運到5月31日，官網不提供這期間預約購票。6月完工後，推出全新光隧道主題，以嶄新面貌迎接遊客。

觀旅局發布新聞稿表示，深澳鐵道自行車讓廢棄的深澳支線舊鐵道獲新生，海洋主題光隧道加上騎乘於鐵軌上欣賞山海景緻，開放營運後廣受民眾喜愛。

觀旅局長蔣志薇說，深澳隧道歷史悠久，歷經鐵道廢棄到2019年重新開放，考量地震頻繁及海邊環境影響，為提升遊客安全，將補強隧道，更新光環境。

觀旅局表示，3月1日前民眾仍可預約搭乘，體驗河豚造型車輛、美麗海景風光、光彩奪目海底光環境隧道及有歷史價值的建基煤礦遺址。（編輯：李明宗）1110121