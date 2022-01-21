更多編輯台推薦新聞：
數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因
國際

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄
運動

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

深澳鐵道自行車3月暫停營運 隧道整修後6月迎賓

2022/1/21 14:19（1/21 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市政府觀光旅遊局21日表示，深澳鐵道自行車3月1日起隧道整修，暫停營運到5月31日；6月將推出全新光隧道主題，以嶄新面貌迎接遊客。（新北觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年1月21日
新北市政府觀光旅遊局21日表示，深澳鐵道自行車3月1日起隧道整修，暫停營運到5月31日；6月將推出全新光隧道主題，以嶄新面貌迎接遊客。（新北觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市政府觀光旅遊局今天表示，深澳鐵道自行車3月1日起隧道整修，暫停營運到5月31日，官網不提供這期間預約購票。6月完工後，推出全新光隧道主題，以嶄新面貌迎接遊客。

觀旅局發布新聞稿表示，深澳鐵道自行車讓廢棄的深澳支線舊鐵道獲新生，海洋主題光隧道加上騎乘於鐵軌上欣賞山海景緻，開放營運後廣受民眾喜愛。

觀旅局長蔣志薇說，深澳隧道歷史悠久，歷經鐵道廢棄到2019年重新開放，考量地震頻繁及海邊環境影響，為提升遊客安全，將補強隧道，更新光環境。

觀旅局表示，3月1日前民眾仍可預約搭乘，體驗河豚造型車輛、美麗海景風光、光彩奪目海底光環境隧道及有歷史價值的建基煤礦遺址。（編輯：李明宗）1110121

新北市深澳鐵道自行車讓廢棄的深澳支線舊鐵道獲新生，海洋主題光隧道開放營運後廣受民眾喜愛。新北市政府觀光旅遊局21日表示，3月1日起隧道整修，暫停營運到5月31日。（新北觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年1月21日
新北市深澳鐵道自行車讓廢棄的深澳支線舊鐵道獲新生，海洋主題光隧道開放營運後廣受民眾喜愛。新北市政府觀光旅遊局21日表示，3月1日起隧道整修，暫停營運到5月31日。（新北觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族