城中城大火偵結 陳其邁：持續改善公安消防設施

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（中央社記者曾以寧、洪學廣高雄22日電）高雄城中城大火涉案女子黃格格昨天遭檢方起訴。高雄市長陳其邁今天表示，憾事令人痛心，會持續改善公安消防設施。市府表示，已協助安置城中城災民、撥付安家費補助。

高雄市城中城大火釀46死，雄檢偵結後研判涉案女子黃格格吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，將驅蚊用淨香灰燼倒在沙發釀災，昨天依殺人、公共危險罪起訴，建請法官求處極刑。

高雄市長陳其邁今天出席市議會第3屆第9次臨時會閉幕式，會後接受媒體聯訪被問及此事說，尊重司法調查，不管黃女是否是故意犯下殺人罪，發生這種事都非常令人痛心。

陳其邁並表示，市府會持續加強公安、消防資源盤點，並加強輔導未成立管委會的社區盡速成立管委會，規劃新台幣1億4000萬元預算加強補助老舊公寓改善消防與公安設施。

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高雄市政府社會局並向中央社記者表示，目前城中城災民已辦理租屋依親補助有68戶（52戶租屋、16戶依親），52戶租屋戶中，約20戶居住在社宅，另有2戶因年紀較大安置收容機構。至於市府補助2年房租36萬元及安家生活費35萬元共71萬元，每戶均已撥付。

社會局說明，由於補助對象是案發時實際居住城中城內居民，因此除了當天受傷救出住院者，或是事後有請社工協助回家取物者可證明為實際受災戶外，其餘人士也會請他們找尋認識的鄰居或管理員等現身證明，以保障受災戶權益。（編輯：郭諭儒）1110122