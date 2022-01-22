嘉市大型接種站 23日開放隨到隨打BNT疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義市北興國中、港坪運動公園COVID-19疫苗接種站22日施打情形踴躍，市府23日將在港坪運動公園施打BNT，除已上網預約的民眾外，開放18歲以上民眾隨到隨打，接種時間是上午8時至下午5時。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年1月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）COVID-19本土疫情升溫，嘉義市政府衛生局明天在港坪運動公園開設BNT疫苗大型接種站，因還有剩餘約3000劑，開放18歲以上民眾可施打第1、第2或第3劑BNT疫苗，現場隨到隨打。

嘉義市政府衛生局副局長莊美如今天接受中央社記者訪問指出，22日、23日在北興國中、港坪運動公園先開立長者COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗大型接種站，對象為65歲以上、打滿2劑且滿12週民眾，疫苗為莫德納、BNT，經11日開放網路預約後有剩餘劑量，18日再開放18歲以上民眾預約施打第3劑，當天莫德納即被預約一空。

莊美如表示，今天疫苗施打情況踴躍，明天北興國中施打莫德納、港坪運動公園施打BNT，莫德納已被預約一空，BNT還有剩餘約3000劑。

莊美如說，因應本土疫情升溫，明天在港坪運動公園除了已上網預約的民眾外，並開放18歲以上民眾，現場隨到隨打，接種時間在上午8時至下午5時。（編輯：郭諭儒）1110122