春節交通流量大 楊鎮浯：重啟機場快篩取決2因素

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金門縣長楊鎮浯（中）22日對於民眾關切何時重啟機場快篩一事表示，目前機場因春假前交通流量極高，要在機場重啟快篩站的專案，必須考量機場負荷量能、中央在台灣端機場協助篩檢分流等因素，才能順利推動。中央社記者黃慧敏攝 111年1月22日

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）疫情快速變化，是否重啟尚義機場設快篩站。金門縣長楊鎮浯今天說，農曆春節交通流量高，除了必須考量金門須有足夠快篩能量，還要台灣端機場協助分流等2個因素而定。

中央流行疫情指揮中心今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土暴增82例創新高。楊鎮浯上午出席金湖社會福利中心揭牌儀式接受記者聯訪表示，相對去年5月這波Omicron疫情傳染力高，但重症個案少，目前金門地區疫苗涵蓋率高達8成多。

對民眾關切何時重啟機場快篩，楊鎮浯說，目前機場因春假前交通流量極高，要在機場重啟快篩站專案，必須考量2個因素。首先，要考量機場快篩負荷量能，金門機場空間動線負荷量一天約400至500人次，以目前機場每天約1800到2000人入境，預料愈近春節人流更多。其次，還需要中央在台灣端機場協助篩檢分流，以及返鄉航班大幅減少才能順利推動，避免旅客擁擠及久候。

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另外，楊鎮浯今天提及「縣府考慮在機場送快篩試劑」。對此，縣府秘書長陳祥麟下午透過記者會說明，贈送快篩試劑須有配套，目前衛生局及相關單位正在努力爭取更多快篩試劑。衛生局長李錫鑫進一步說明，贈送快篩試劑是預擬的機場管制配套措施，整體家用型試劑還有待市場上調配，以及要能取得到貨。

針對金門有2例居家隔離案例，李錫鑫說，這是金門今年第1、2例居家隔離病例，也是從疫情爆發至今金門第23、24例。他說，主要因病毒傳染力快，民眾返金後才被通知匡列為居家隔離對象，目前2例PCR都呈陰性，預定29、30日完成居家隔離。（編輯：孫承武）1110122

金門縣長楊鎮浯22日表示，農曆春節交通流量高，除了金門必須有足夠快篩能量，還要台灣端機場配合，才能重啟機場快篩。楊鎮浯並提到，縣府有考慮在機場贈送快篩試劑。中央社記者黃慧敏攝 111年1月22日