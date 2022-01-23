台南賣場與影劇院建物安檢 查出3家缺失複查合格

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市政府工務局在春節連假前加強大型賣場、影劇院等建物防火避難設施安檢，發現3家有樓梯間堆置雜物等缺失，經限期改善複查後合格，並呼籲業者勿為爭取人潮商機忽略安全。

工務局今天發布新聞稿指出，工務局於10日至21日抽檢轄內22家大型百貨公司或量販店、13家影劇院等營業場所，在中西區、東區各有1家在梯間堆置雜物，永康區有1家防火捲門下降後無法復原，當場要求業者限期改善，經排定複查已完成改善，恢復走道暢通。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工務局長蘇金安表示，業者應確實淨空逃生避難動線周邊，確認防火捲門及常開式防火門正常運作，以排除公安疑慮，切勿為爭取年節人潮商機罔顧場所安全，若發現不符規定者，將可依法處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

蘇金安指出，工務局平時會定期通知各場所辦理公共安全檢查申報，並排定動態稽查，呼籲各業者應積極配合，共同為公共場所安全及消費者權益做好把關。（編輯：陳仁華）1110123