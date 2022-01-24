基隆過年前加開2處集中施打站 提供7200劑疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆市長林右昌（左）24日在記者會表示，為提高第3劑疫苗施打率，過年前於七堵火車站（光明路側）及市立體育館加開2處集中施打站，提供民眾BNT疫苗及高端疫苗施打服務。中央社記者王朝鈺攝 111年1月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆市長林右昌今天表示，為提高第3劑疫苗施打率，過年前於七堵火車站（光明路側）及市立體育館加開2處集中施打站，提供民眾BNT疫苗6000劑及高端疫苗1200劑施打服務。

林右昌在記者會表示，「市立體育館」服務時間為26日及27日上午8時30分到11時30分和下午1時30分到4時30分；「七堵火車站」（光明路側）服務時間為27日及28日上午8時30分到11時30分和下午1時30分到4時30分，若現場施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗民眾過多，同仁會在現場採取發號碼牌的分流措施，以免民眾久候。

林右昌表示，過年期間基隆市的醫療及檢驗量能整備工作均已完成，專責病房部分，基隆長庚醫院已整備40間，衛生福利部基隆醫院也整備53間，總計有93間；至於PCR核酸檢測採檢量能，基隆長庚醫院、基隆醫院、基隆三總醫院、礦工醫院等4家醫院，每日共計最少可提供925件檢驗量，必要時也可增加量能，並增設前進篩檢站。

林右昌說，基隆市7家防疫旅館也已在12日完成專案查核，而8家洗腎中心及9處護理之家，衛生局將於年前完成防疫稽查工作，市府產業發展處也對全市餐飲場所稽查包含實聯制、量體溫等防疫落實情形，並要求商家防疫務必到位，另外，公有市場從明天下午休息後進行大掃除及環境消毒，讓民眾採買年貨時可以更加安心。

此外，林右昌表示，今年度市府新春團拜、七堵元宵煙火嘉年華活動取消，市府原定的尾牙活動，也改採局處分流辦理，並鼓勵延至年後舉行，也呼籲民眾在年節期間儘量減少不必要的群聚活動。（編輯：李錫璋）1110124