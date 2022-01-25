因應疫情 嘉市春節增加定點垃圾收運處疏解人潮

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）春節連假，嘉義市2月1日至4日停收垃圾期間，提供7處白天及夜間定點定時垃圾收運點，因去年民眾集中在其中一處，造成人潮擁擠，今年因應防疫，比去年增加3處疏解人潮。

嘉義市政府環保局清潔隊區隊長方仕男今天接受中央社記者電訪表示，今年春節連假1月29日至2月6日，長達9天，環保局垃圾收運規劃，包括1月30日、2月6日週日加班收運垃圾，依原垃圾車收運時間。另1月31日、2月5日提供上午及下午垃圾收運。

方仕男指出，環保局於2月1日至4日停止收運垃圾，往年都會提供白天及夜間各2處定點定時垃圾收運點，服務緊急需要丟垃圾的民眾，去年民眾大都集中在垂楊路、興中街口的收運點，造成人潮擁擠。

方仕男說，今年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，定點定時垃圾收運點增加3處，避免人潮過於擁擠，也呼籲民眾丟垃圾時，務必戴上口罩、保持安全社交距離。

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環保局提供2月1日至4日定點收運點，包括垂楊路、興中街口從晚上10時20分至隔天凌晨3時；文化路噴水圓環從凌晨3時20分至5時20分；友愛路、德安路口從下午5時10分至隔天凌晨0時20分。

另外，白天定點定時垃圾車收運點，包括垂楊路、興中街口從上午8時至下午4時；興嘉公園從上午8時10分至上午9時50分；經國新城升旗台從上午10時至11時30分；南門圓環旁從下午1時至下午4時20分。（編輯：陳仁華）1110125