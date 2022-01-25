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馬祖北竿社區接種站首開打 免跨島移動安心過年

2022/1/25 18:05
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（中央社記者邱筠連江縣25日電）為提升連江縣COVID-19疫苗覆蓋率及防護力，連江縣首度在北竿鄉開設社區接種站今天開打，讓北竿軍民在農曆年前可施打疫苗追加劑，避免跨島移動，具防護力安心過年。

連江縣長劉增應今天前往設於惠民市場的北竿社區接種站巡視時指出，設置北竿社區接種站希望鄉親不必跨島施打，減少交通成本並提升疫苗覆蓋率，讓北竿鄉親接種可安心過年；接種後也不可掉以輕心，須戴口罩、保持社交距離、避免群聚，希望鄉親落實防疫生活。

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連江縣衛生福利局長陳美金現場表示，特別感謝醫護人員志工到場協助，讓北竿社區接種站可順利開設，能在農曆年前讓多數北竿軍民完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打。

根據連江縣疫情指揮中心公告，為擴大疫苗涵蓋率，在南、北竿設立社區接種站，今天北竿社區接種站施打完後，明天將在南竿體育館持續為民眾施打追加劑，將是農曆春節年前最後增開的疫苗接種場次，希望軍民把握機會前往施打。（編輯：戴光育）1110125

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