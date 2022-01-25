身心障礙者日間照顧 苗栗縣新增後龍鎮據點

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苗栗縣政府為身心障礙者布建日間照顧服務據點，第6處據點25日在後龍鎮揭牌啟用，將提供生活自理、社交技巧訓練等服務。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月25日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣政府為身心障礙者布建日間照顧服務據點，第6處據點今天在後龍鎮揭牌啟用，將提供生活自理、社交技巧訓練等服務，避免生活自理能力退化，也減輕家庭照顧者壓力。

苗栗縣身心障礙者社區式日間照顧後龍據點今天由縣長徐耀昌、苗栗縣議會副議長李文斌、苗栗縣特殊教育關懷協會理事長唐時聰及多名議員共同揭牌啟用，一行人參觀內部環境設施，並與學員體驗手作餅乾的樂趣。

徐耀昌表示，日間照顧據點讓身心障礙者能獲得照顧，穩定生活自理功能、促進人際互動、延緩生理功能退化，同時也能紓解家庭照顧者的壓力。

苗栗縣政府社會處長楊文志表示，身心障礙者基本上在國小、國中都有資源班、特教班等學校資源，畢業後可銜接高中職特教系統，但18歲離開學校之後，不僅父母仍需工作上班，祖父母協助居家照顧也有一定難度。

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楊文志指出，民國104年縣長徐耀昌上任後，積極向衛福部爭取設置身心障礙者日間照顧服務據點，繼苗栗、公館、造橋、竹南、通霄等鄉鎮，今天在後龍鎮成立第6處據點，提供8小時日間照顧外，也提供生活自理、人際關係及社交技巧訓練、休閒生活、健康促進、社區適應及家庭支持等服務。

社會處表示，後龍服務據點服務對象以18歲以上身心障礙者為主，服務時間為每週一至週五日間8小時，據點內人力配置包含社工員、照服員、生輔員，可招收15名學員。（編輯：李錫璋）1110125