濃霧擴散條件差影響空品 高市啟動應變措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄近日空氣品質不佳，市府環保局啟動應變措施，除要求業者降載減排，也加強夜間道路洗掃。（高雄市環保局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄近日空氣品質不佳，市府環保局啟動應變措施，要求興達電廠2部機組停機、2部機組降低發電負載，轄內35家大型工廠等業者降載減排，並加強夜間道路洗掃，減少揚塵。

環保署昨天和今天均針對高屏地區發布空品紅色警示，高雄市政府環保局今天發布新聞稿表示，近2天為偏東風型態，西半部風速減弱，且夜間及清晨易起霧，造成擴散條件差，影響空品。

環保局表示，2天前已啟動應變措施，要求興達電廠2部機組停機、2部機組降低發電負載，轄內35家大型工廠、汽電共生廠、電弧爐廠等降載減排，並加強夜間道路洗掃共82.42公里，減少揚塵。

此外，市府也加強47家營建工地、堆置場等稽巡查，112處工地與57家堆置場執行物料加蓋、灑水。機車路邊臨檢共攔查20輛、檢測20輛，1輛不合格；45輛柴油車目測判煙，2輛有污染疑慮。

環保局表示，將持續進行應變作為，減緩空品惡化。今天也通報各區公所、學校、衛生所及各照護機構等，彈性調整課程活動及落實相關防護措施。

環保局呼籲市民，空品不佳期間，減少戶外活動，外出配戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更須注意健康狀況，同時盡量使用大眾運輸工具，減少污染排放，做好個人防護。（編輯：陳仁華）1110127