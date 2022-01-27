台中雙語名校教保員施暴幼兒 市府介入調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市名校麗喆雙語學校附設幼兒部家長今天爆料，幼兒因吃飯動作太慢、不午睡等，遭女教保員拖到廁所暴打，班上逾半數學生都曾遭施暴。目前女教師已解職，中市府調查中。

台中市西屯區名校「麗喆雙語學校」附設幼兒部家長今天爆料，班上20名幼童，有超過半數都遭女教保員施暴，時間長達1年多。民進黨籍立委張廖萬堅、市議員林祈烽、張耀中，陪同7名家長召開記者會。

家長指出，有家長在群組中上傳孩子背部、臉頰等出現傷痕的照片，家長發現不對勁到學校理論，校方承認教保員有施暴。另名家長表示，去年發現孩子額頭有傷痕，孩子稱是「老師打我」，教保員卻說是上廁所開門時，不小心撞傷孩子。

另有小孩嘴角有傷口，教保員說是指甲劃傷。因孩子改口說不是老師打的，家長並未追查，如今家長們深感自責，讓孩子長期處在暴力陰影下。

張廖萬堅痛斥校方太離譜，他說，一年學費近新台幣10萬元，號稱明星雙語學校，但半數幼童被施暴，時間長達1年以上，校方難道完全沒發現。林祈烽、張耀中要求台中市教育局不能息事寧人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市教育局表示，25日接獲校安通報，女童24日下午嘔吐，被老師帶進廁所打臉頰，家長指出孩子說已吃不下，老師還硬要她繼續吃。園方了解教保員確有不當管教已通報校安案件，教保員停職處分。這名教保員過往沒有不良紀錄，已組專案小組調查。

校方發布聲明稿指出，25日對這名教保員停職，教評會通過解聘，另安排其他老師接管班級、啟動輔導機制。（編輯：郭諭儒）1110127