嘉義太保水牛公園 設置全台最大特斯拉充電站

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嘉義縣太保市水牛公園近期完成17座特斯拉及2座保時捷充電樁工程，27日正式剪綵啟用，也成為全台最大特斯拉充電站。中央社記者蔡智明攝 111年1月27日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義縣太保市水牛公園近期完成17支特斯拉及2支保時捷充電樁工程，今天下午剪綵啟用。嘉義縣經濟發展處長江振瑋說，這是全台最大特斯拉充電站，方便電動車主路過嘉義使用。

嘉義縣太保市水牛公園臨近國道1號嘉義交流道，嘉義縣政府交由民間業者經營，設置電動車充電樁今天啟用，17輛特斯拉和2輛保時捷電動車齊聚於此，共襄盛舉。

江振瑋接受中央社記者訪問表示，水牛公園充電站包括17支特斯拉及2支保時捷充電樁，是全台最大特斯拉充電站，離國道1號嘉義交流道不到1公里，方便電動車充電。

江振瑋說，國道3號中埔交流道附近，也在籌設電動車充電站，以後電動車到嘉義都可以輕鬆找到充電場所。

嘉義縣經發處指出，工研院產科國際所預估最快到2023年，全球純電動車比重有機會超過混合動力車。嘉義縣有山有海，旅遊資源非常豐富，為滿足電動車族群旅遊快充需求，必須及早建構友善電動車充電環境。（編輯：謝雅竹）1110127