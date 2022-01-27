台9丁花蓮和中路段設置區間測速 速限40公里

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花蓮縣警察局27日指出，目前仍有部分車輛會行駛台9丁舊蘇花公路，為避免用路人在車流量減少後出現超速行駛等違規行為，警方於和中路段設置區間測速，管制路段最高速限40公里，預計29日上午8時啟動執法。（花蓮縣警察局提供）中央社記者張祈傳真 111年1月27日

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮縣警局於台9丁（舊蘇花）和中路段（59+500m至64Ｋ）設置區間測速，最高速限40公里，預計29日上午8時啟用；蘇花改中仁、仁水隧道科技執法預計2月完成資安後啟用。

台9丁和中路段貫穿和中部落，住家緊臨路邊且道路筆直，不少往來車輛超速行駛，民國108年曾發生2起重大事故，造成1名重機騎車、1名當地學童身亡。

花蓮縣警察局今天發布新聞資料指出，雖大部分車輛已改走蘇花改路線，仍有部分車輛行駛台9丁舊線，為避免駕駛在車流量減少後出現超速行駛等違規行為，警方於和中路段設置區間測速。

花蓮縣警局指出，和中路段區間測速通過經濟部標準檢驗局檢驗合格，符合資訊安全需求，已於起點及終點設立告示牌，管制路段最高速限40公里，預計29日上午8時啟動執法，維護交通秩序及當地居民出入安全。

花蓮縣警局指出，違規超速者將依違反道路交通管理處罰條例開罰，最高可處新台幣2萬4000元及吊扣汽車牌照6個月。

至於蘇花改路段中仁、仁水隧道內科技執法設備啟用時間，花蓮縣警局指出，目前正辦理資安檢測中，預計2月通過資安檢測後另行公告執法啟用日期。

另外，花蓮縣政府公告太平洋公園自行車道禁止汽、機車進入，花蓮縣警局日前已完成車牌辨識系統建置，同樣將於29日上午8時起執法，違規闖入者可處駕駛人900元至1800元罰鍰。（編輯：黃世雅）1110127