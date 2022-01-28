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屏東原鄉文化健康站佈建率98.4% 剩1村爭取經費中

2022/1/28 17:36（1/28 18:16 更新）
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屏東縣政府28日表揚原住民文化健康站績優執行單位及人員，縣長潘孟安（右3）出席頒獎並表示，目前縣內只剩三地門鄉德文村還沒設置關懷據點或文化健康站，縣府持續向中央爭取設置，盼將最後一塊拼圖補上。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月28日
屏東縣政府28日表揚原住民文化健康站績優執行單位及人員，縣長潘孟安（右3）出席頒獎並表示，目前縣內只剩三地門鄉德文村還沒設置關懷據點或文化健康站，縣府持續向中央爭取設置，盼將最後一塊拼圖補上。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月28日
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東縣政府今天表揚原住民文化健康站績優執行單位及人員，屏東縣長潘孟安表示，屏東縣9個原住民鄉文化健康站佈建率98.4%，只剩三地門鄉德文村還沒有，正爭取經費中。

潘孟安致詞表示，為積極推展原住民族長期照顧政策，縣府從民國104年設置23個文化健康站、107年增加到38個，108年又再增加到53個，目前為止共有68個文化健康站，在原鄉地區的佈建率高達98.4%，為全國第1。

潘孟安表示，縣轄內9個原住民鄉及地區共有63村，已有8個鄉及地區佈建率都達百分之百，目前只剩下三地門鄉德文村還沒設置關懷據點或文化健康站，縣府持續積極向中央爭取設置，希望將這最後1塊拼圖補上。

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潘孟安指出，除了原鄉地區，都會區也設置4個文化健康站，兼顧從原鄉移居到都會區生活的長者。縣府也積極爭取前瞻計畫經費，改善文化健康站無障礙空間及充實長者照護設備，107至110年爭取經費合計新台幣1億8000多萬元。

潘孟安表示，目前進用在地族人擔任照顧服務員共202人，受照顧的長者高達2753人，期望能將文化健康站打造成為部落長者的第2個家，落實「族人照顧族人」、「因族因地制宜」的照顧模式。（編輯：郭諭儒）1110128

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