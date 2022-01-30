中社花市30萬株鬱金香爭豔 歐式花園感受異國風情

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台中市后里區中社觀光花市自荷蘭進口30萬株的鬱金香種球，依序在歐式花園中綻放，民眾春節期間可前往賞花走春。中央社記者趙麗妍攝 111年1月30日

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）新春假期何處去，台中市后里區中社觀光花市自荷蘭進口30萬株的鬱金香種球，依序在歐式花園中綻放，彷彿置身荷蘭花海中，雖受限疫情無法出國，仍能感受濃濃歐洲風情。

今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，農曆春節假期，許多民眾仍無法出國旅遊。細數國內多個旅遊地點，歐式造景充滿濃濃異國風情，讓民眾不用出國也能體驗海外旅遊樂趣。

台中市后里區的中社觀光花市，自荷蘭進口鬱金香花的球莖，利用低溫冷藏技術，讓鬱金香在低海拔也能開花。業者賴啟文指出，因為疫情影響，鬱金香種球價格提高一成，全球海運塞港，海運成本也增加，但為配合鬱金香花季，今年仍引進30多萬株，共50多種品種的鬱金香，將在花田中綻放。

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中社觀光花市在花田中擺放著白色鋼琴、歐洲美女雕像、大提琴等擺飾，搭配滿園鬱金香花朵，黃色、紫色、白色，各色鬱金香花朵隨微風搖擺，讓人彷彿置身荷蘭花田般，充滿歐式浪漫情調。

除了鬱金香花朵外，中社觀光花市內還種植百合、一串紅、鼠尾草、萬壽菊等迷人花卉，8公頃的歐式花園營造夢幻氣氛，讓民眾置身美麗花海，感受濃濃異國風情。（編輯：陳仁華）1110130