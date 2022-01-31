失智長者翻轉教育場域 北市愛來學苑實踐老幼共學

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台北市立聯合醫院攜手萬華區老松國小，成立台北市第一所設在小學裡的失智社區服務據點「愛來學苑」。（台北市立聯合醫院提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月31日

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）萬華區老松國小內「愛來學苑」是台北市第一所設在小學裡的失智據點，2019年運作至今不僅未發生過衝突、沒長者走失，接著要安排長者與學生一起參觀博物館，讓變老失智從小學就開始教。

台北市立聯合醫院與萬華區老松國小合作，2019年10月成立失智社區服務據點「愛來學苑」，長者們除了以老松國小的教室作為活動場地外，部分課程也連結學校活動。

負責籌備課程的聯合醫院和平婦幼院區神經內科主任劉建良表示，「愛來學苑」大約有25名學生，加上老師、助教共30人，不過長者們不會天天來，所以每次上課大約僅15人參與，還有家屬陪同。

劉建良說，上課內容多元但規律，主要會連結生活，例如母親節寫感謝卡片、過年上家事操，以及運動和健腦課程延緩退化，另外會安排芳療、植栽等刺激感官的活動，藉由這些非藥物治療方式，幫助失智長者再建立生活習慣。

劉建良表示，原先以為「愛來學苑」只是向老松國小借空間，沒想到在溝通、衛教及運作的過程中，雙方逐漸產生火花，老松的老師們了解失智症後，發現開給長輩的課程也很適合小朋友進行，於是開始探討老幼共學的可能。

劉建良指出，去年本來想帶著長者與小朋友一起到博物館上課，讓失智症識能教育往下扎根，若家中有長輩出現失智症早期症狀，小朋友也許能發現並協助提早就醫，無奈計畫因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕，希望今年可以順利成行。

劉建良認為，在校園裡設失智據點是滿好的模式，繼續拓展沒有問題，但民眾對失智症還充滿許多誤解，非常需要溝通，例如有家長會擔心失智長輩可能會對小朋友造成安全疑慮，這些問題可以透過動線規劃及課程安排來消除。

劉建良舉例，「愛來學苑」長輩進出校園的動線是獨立的，也會有家屬陪同，上課及走動地點不會與小朋友活動範圍重疊，並錯開上、下課時間，避免兩邊接觸的機會，所以成立至今沒有發生過任何衝突，連走失都沒有。

老松國小校長林明助表示，對於小朋友而言，這些長者已經像是自己的阿公、阿嬤，去年就曾舉辦敬老活動，並在課程中納入失智症識能課程，實踐老幼共學。

林明助強調，儘管照顧長者是正確且有意義的事，但活化校園餘裕空間須有2大原則，包含使用者付費的精神，以及不能干擾到原有教學環境，因此一開始如何透過溝通與親、師、生達成共識非常重要。

林明助形容，就像一個家庭一樣，要與不同個性的兄弟姊妹、叔叔伯伯相處，需要大家保持開放的心，用正確的觀念彼此接納，才能一同促成長者在社區共老、全齡共榮的願景。

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中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，在校園內設置失智據點，不僅能達到長照2.0的社區共老與世代融合，也能幫助長者透過教室、鐘聲等記憶建立規律生活，並從與小孩相處的過程中，獲得生命的喜悅，有助於延緩失能。

張淑卿進一步表示，台北市長照資源的布建已經跟不上人口老化速度，且人民對於老化的識能嚴重不足，「愛來學苑」幫助長輩的同時，也讓學生獲得與長輩相處的經驗，鼓勵市府持續推廣相同模式。（編輯：戴光育）1110131

萬華區老松國小內「愛來學苑」是台北市第一所設在小學裡的失智據點，上課內容包含運動和健腦等延緩退化的課程。（台北市立聯合醫院提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月31日