更多編輯台推薦新聞：
書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度
生活

書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解
社會

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

中市調查市面雞蛋供應 大賣場多數缺貨

2022/2/7 15:20（2/7 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市經發局7日派員到傳統市場、大賣場、超市等地調查雞蛋供應狀況，發現大部分傳統市場都有供應，而大賣場及超市則多數有缺貨情形。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月7日
台中市經發局7日派員到傳統市場、大賣場、超市等地調查雞蛋供應狀況，發現大部分傳統市場都有供應，而大賣場及超市則多數有缺貨情形。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中7日電）國內出現雞蛋缺貨現象，台中市政府經濟發展局今天前往傳統市場、大賣場、超市等地調查雞蛋供應狀況後表示，大部分傳統市場都有供應，而大賣場及超市則多數有缺貨情形。

國內在農曆春節前出現雞蛋缺貨問題，原本中部地區供應還平穩，但在最近幾日，部分民眾前往超市購買雞蛋，也出現貨架一空的情形。

經發局在春節連假上班首日派員調查22處中大型的公有、民有傳統市場，以及好市多、家樂福、大買家、大潤發、全聯、楓康等通路，了解市面雞蛋供應狀況。

經發局發布新聞稿指出，經過調查後發現9成的傳統市場內仍買得到雞蛋，但部分會採限量供應方式，例如限購10顆讓消費者購買，同一個市場內，攤商也會因調貨能力，有些會有貨源，少數則有貨源不穩情形。

建國市場的蛋商就向經發局人員表示，目前還是有雞蛋，但到貨量約是平時的一半左右，例如叫10箱，僅能提供5箱。白雞蛋價格約落在每台斤42-50元之間，紅雞蛋價格約落在每台斤45-55元之間。

至於大賣場、超市部分，經發局表示，少部分仍採限量供應，大部分的大賣場及超市則有缺貨情形。

經發局呼籲，雞蛋保鮮期有限，囤貨會使鮮度下降，目前台中各市場雞蛋供應尚稱平穩，盼市民不要因預期心理囤積物資，市府會持續了解市面供貨情形，也希望中央加強補充調度，紓解蛋荒問題。（編輯：黃世雅）1110207

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族