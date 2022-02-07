中市調查市面雞蛋供應 大賣場多數缺貨

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台中市經發局7日派員到傳統市場、大賣場、超市等地調查雞蛋供應狀況，發現大部分傳統市場都有供應，而大賣場及超市則多數有缺貨情形。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月7日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）國內出現雞蛋缺貨現象，台中市政府經濟發展局今天前往傳統市場、大賣場、超市等地調查雞蛋供應狀況後表示，大部分傳統市場都有供應，而大賣場及超市則多數有缺貨情形。

國內在農曆春節前出現雞蛋缺貨問題，原本中部地區供應還平穩，但在最近幾日，部分民眾前往超市購買雞蛋，也出現貨架一空的情形。

經發局在春節連假上班首日派員調查22處中大型的公有、民有傳統市場，以及好市多、家樂福、大買家、大潤發、全聯、楓康等通路，了解市面雞蛋供應狀況。

經發局發布新聞稿指出，經過調查後發現9成的傳統市場內仍買得到雞蛋，但部分會採限量供應方式，例如限購10顆讓消費者購買，同一個市場內，攤商也會因調貨能力，有些會有貨源，少數則有貨源不穩情形。

建國市場的蛋商就向經發局人員表示，目前還是有雞蛋，但到貨量約是平時的一半左右，例如叫10箱，僅能提供5箱。白雞蛋價格約落在每台斤42-50元之間，紅雞蛋價格約落在每台斤45-55元之間。

至於大賣場、超市部分，經發局表示，少部分仍採限量供應，大部分的大賣場及超市則有缺貨情形。

經發局呼籲，雞蛋保鮮期有限，囤貨會使鮮度下降，目前台中各市場雞蛋供應尚稱平穩，盼市民不要因預期心理囤積物資，市府會持續了解市面供貨情形，也希望中央加強補充調度，紓解蛋荒問題。（編輯：黃世雅）1110207