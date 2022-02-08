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中檢囑託行政執行署拍賣 賓士車幾近全新受矚目

2022/2/8 15:33（2/8 16:16 更新）
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台中地檢署日前偵辦詐騙與毒品案件，查扣2輛進口轎車與2件精品，15日將囑託行政執行署台中分署變價拍賣，其中1輛賓士車購買不到半年就被檢警查扣，幾乎是新車。（行政執行署台中分署提供）中央社記者蘇木春傳真 111年2月8日
台中地檢署日前偵辦詐騙與毒品案件，查扣2輛進口轎車與2件精品，15日將囑託行政執行署台中分署變價拍賣，其中1輛賓士車購買不到半年就被檢警查扣，幾乎是新車。（行政執行署台中分署提供）中央社記者蘇木春傳真 111年2月8日
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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中地檢署日前偵辦詐騙與毒品案件，查扣2輛進口轎車與2件精品，15日將囑託行政執行署台中分署變價拍賣，其中1輛賓士車幾乎是新車，相關資訊公布後吸引許多民眾與車商洽詢。

行政執行署台中分署今天發布新聞稿表示，台中地檢署就偵查中案件所扣押動產，囑託台中分署將在民國111年2月15日上午10時，於台中分署中庭廣場進行拍賣。

台中分署主任執行官周隆光表示，本次變價標的有2021年份BENZ賓士轎車1輛、2015年份BMW轎車1輛，2輛車競標時須先提出新台幣30萬元保證金，才能現場公開喊價方式競買，另有精品皮帶與拖鞋拍賣。

周隆光指出，賓士車、BMW轎車同為王姓詐騙集團首腦所有，其中賓士車登記在王妻名下，購買不到半年即因詐騙案遭查獲而被查扣，里程只有2331公里，幾乎是1輛新車，相關資訊公布後吸引許多民眾與車商洽詢。

另輛BMW轎車里程11萬8836公里，有動產擔保債權67萬2088元；變價價格並未包括動產抵押債權金額，拍定人須於變價拍定當日，向動產抵押債權人清償。

另外，精品皮帶與拖鞋各拍賣1件為全新品，為陳姓毒品案主嫌所有，相關資訊民眾可上法務部行政執行署台中分署網站，或臉書「中檢好拍網」、「法務部行政執行署台中分署」等臉書專頁查詢。（編輯：陳仁華）1110208

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