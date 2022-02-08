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疫情影響 澎湖110年觀光人數創新低

2022/2/8 16:05
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（中央社澎湖縣8日電）COVID-19疫情影響澎湖觀光，根據澎湖縣政府統計，110年澎湖觀光人數只有61萬餘人，創下新低，比109年114萬餘人，幾乎腰斬，少了52萬餘人，期待疫情早日遠離，讓觀光旅遊回春。

澎湖縣長賴峰偉也在開工首日舉行的縣務會議中，期許疫情早日退散，澎湖的觀光旅遊市場恢復，帶動地方各業的發展。

澎湖縣政府旅遊處統計民國110年澎湖觀光人數，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全年只有61萬8013人，是近年來的新低紀錄，比109年114萬2920人，足足減少了有52萬4907人。

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縣府表示，COVID-19已延燒2年之久，其中109年上半年遊客減少，隨著下半年疫情稍趨緩，短暫出現報復性的旅遊，使得澎湖還維持有超過百萬的觀光人數，但隨著110年下半年度疫情再次延燒，加上出現變異株的疫情，終讓觀光旅遊瞬間凍結，逐月節節下降。

縣府統計指出，110年1月至5月前半年觀光人數，原本109年同期微幅成長有25萬138人，其中單單4月的國際海上花火節登場，就增加11萬7569人，但在5月中旬疫情爆發後，各項活動都幾乎停止，海空交通也都大幅減班或停航，觀光旅遊人潮零落，6至12月共減少了77萬5045人，可見疫情的影響，對發展觀光的澎湖衝擊有多大。（編輯：黃世雅）1110208

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