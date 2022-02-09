配合大順路鋪輕軌 既有污水管線強化工程8月完工

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高雄環狀輕軌第2階段工程推進至大順路，但下方污水管線老舊，市府同步辦理大順路污水管線結構強化工程。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月9日

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄環狀輕軌第2階段工程推進至大順路，但下方污水管線老舊，市府同步辦理大順路污水管線結構強化工程，提升既有管線耐久性及安全性，預計今年8月完工。

高雄市水利局今天發布新聞稿指出，大順路下方污水管使用平均已逾20年，管線老舊、埋設深且管徑大，是全台首例針對1650至2000mm污水大管徑進行翻修。這項工程主要是強化管線結構，由市府自籌新台幣1億3000萬元、營建署補助7000萬元辦理。

水利局表示，工程除需避開捷運局輕軌工程，利用夜間施工外，還要顧及周邊住戶日常排水及維持交通順暢。工程預計今年8月完工。

由於工程難度高且局限空間作業風險大，水利局採用免開挖翻修污水管線方式施作，引進德國先進工法，將複合材料內襯軟管，以拉鋪方式送入整建管段內，利用氣壓，使其貼附於既有管壁，再加熱使內襯固化，形成堅固光滑內襯管。

水利局指出，為降低對周遭居民影響，每管段只需約10個工作天內即可完工，速度快、成果佳，可延長管線使用年限。（編輯：黃世雅）1110209