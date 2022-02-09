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台中元宵燈會清水燈區 10米高虎年主燈搶先亮相

2022/2/9 16:38（2/9 16:54 更新）
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喜迎虎年，2022台中元宵燈會清水燈區主燈「璀璨鰲峰點亮清水」以福虎為主角，呈現虎虎生風好兆頭，11日即將正式點燈。中央社記者趙麗妍攝 111年2月9日
喜迎虎年，2022台中元宵燈會清水燈區主燈「璀璨鰲峰點亮清水」以福虎為主角，呈現虎虎生風好兆頭，11日即將正式點燈。中央社記者趙麗妍攝 111年2月9日
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）2022台中元宵燈會清水燈區11日將在港區藝術中心點燈，展開為期10天的燈節；以福虎為主角，結合鰲峰山為主體，打造10米高的「福虎生風 虎佔鰲頭」主燈，今天亮相。

虎年元宵節將至，台中市元宵燈會清水燈區在港區藝術中心舉辦，11日點燈，展期為期10天，今天舉辦記者會主燈搶先亮相。

清水區長蔡慶生致詞指出，清水燈區「璀璨鰲峰」打造不同情境燈具，以福虎為主角，結合鰲峰山為主體，打造10米高的「福虎生風 虎佔鰲頭」主燈。

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此次，清水燈會燈具設計除有童趣的傳統花燈、傳統藝術的藍染花燈、歡樂的福虎，還有年輕人最喜愛鯨魚光廊，展現清水豐富的自然環境生態及熱情的人文魅力，為後疫情時代節慶活動刻劃新樣貌。

台中市政府表示，活動期間依照中央疫情指揮中心防疫規範，參加全程配戴口罩，依規定做好實聯制及清潔消毒。清水區公所將在11日下午4時在公所廣場發送小提燈，邀請民眾一同歡慶虎年。（編輯：陳仁華）1110209

2022台中元宵燈會清水燈區11日將在港區藝術中心正式點燈，9日舉辦活動記者會，歡迎民眾走訪賞燈。中央社記者趙麗妍攝 111年2月9日
2022台中元宵燈會清水燈區11日將在港區藝術中心正式點燈，9日舉辦活動記者會，歡迎民眾走訪賞燈。中央社記者趙麗妍攝 111年2月9日
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