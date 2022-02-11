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新北八里3隻擱淺糙齒海豚 野放大海[影]

2022/2/11 18:01（2/11 18:44 更新）
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3隻糙齒海豚日前先後被發現擱淺在新北市八里區岸際，經送基隆八斗子岸置中心仔細檢查後，評估海豚健康狀況許可，11日在基隆外海完成野放，重回大海懷抱。（新北市政府動物保護防疫處提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年2月11日
3隻糙齒海豚日前先後被發現擱淺在新北市八里區岸際，經送基隆八斗子岸置中心仔細檢查後，評估海豚健康狀況許可，11日在基隆外海完成野放，重回大海懷抱。（新北市政府動物保護防疫處提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年2月11日
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（中央社記者沈如峰基隆11日電）3隻糙齒海豚9日被發現擱淺在新北市八里沙灘，經送至基隆八斗子岸置中心仔細檢查後，確認已可自己游行，今天在基隆外海野放。

這3隻糙齒海豚體長約200公分至210公分，屬於成年海豚，日前經基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科詳細檢查，確認1隻為雄性，另2隻為雌性，且其中1隻海豚已懷孕。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿表示，這3隻糙齒海豚當時被發現時，無特別外傷，經評估應可移地出海野放，但由於擱淺當天海浪過大，貿然出海恐有人員安全疑慮，評估後將動物安置在基隆八斗子岸置中心。

動物保護防疫處指出，這3隻糙齒海豚之後經中華鯨豚協會號召志工日夜協助帶游復健下，海豚已可透過自身浮力自己游行；經觀察海象今天下午風浪較小適合海放，評估海豚健康狀況後，選擇就近在基隆外海水深約150公尺海域，將3隻糙齒海豚放回大海。

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動物保護防疫處表示，由於糙齒海豚為群體動物，這3隻為一群體，為避免牠們見不到對方會焦躁不安，所有救援過程是3隻海豚一起運送，同一地點同時海放，海洋委員會海洋保育署署特別臨時商調海巡署艦隊分署支援巡防艇，護送3隻糙齒海豚回到大海。

海洋委員會海洋保育署日前表示，糙齒海豚分布在3大洋的泛熱帶海域及部分溫帶海域，主要活動在水深1000公尺以上的大洋，也會靠近大陸棚海域。台灣海域在新竹至台中海域及花蓮曾有目擊紀錄，且北海岸、西部與南部有多次活體擱淺或迷航事件發生。（編輯：方沛清）1110211

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