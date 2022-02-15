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鹽水蜂炮開炸 規模縮小場面仍壯觀

2022/2/15 20:07（2/15 20:22 更新）
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一年一度的台南鹽水蜂炮活動15日元宵節晚間熱鬧登場，儘管今年因應疫情縮小規模舉辦，當第一座炮城在武廟前施放時，仍吸引許多民眾圍觀。中央社記者楊思瑞攝 111年2月15日
一年一度的台南鹽水蜂炮活動15日元宵節晚間熱鬧登場，儘管今年因應疫情縮小規模舉辦，當第一座炮城在武廟前施放時，仍吸引許多民眾圍觀。中央社記者楊思瑞攝 111年2月15日
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）今年元宵節台南鹽水蜂炮活動採不遶境、不開放犁炮等縮小規模方式舉辦，第1座炮城今晚6時30分左右在武廟前施放，壯觀場面仍然吸引不少喜愛蜂炮的民眾前往觀賞。

基於配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，鹽水蜂炮從往年的2天1夜縮短，僅在元宵夜舉行，神轎平安遶境行程全部取消，改由武廟神轎配合各宮廟或炮城製作單位在定點施放，炮城數量比往年減少許多，街頭也不如往年熱鬧。

鹽水武廟晚間6時30分在廟前路口施放今年第1座蜂炮城，為活動揭開序幕，當大型炮城從廟裡推到定點時，依舊引來圍觀民眾驚呼，施放時景象壯觀。

鹽水武廟指出，今晚預計施放大小炮城77座，活動重點是晚間9時30分在鹽水國中集中施放區架設的主題炮城，將有200萬發蜂炮施放，進場採總量管制，上限1000人，並呼籲遊客遵守防疫規定。（編輯：郭諭儒）1110215

因應疫情，今年台南鹽水蜂炮活動採不遶境、不開放犁炮等縮小規模方式舉辦，首座炮城15日元宵節晚間6時30分左右在武廟前施放，壯觀場面吸引不少民眾前往觀賞。中央社記者楊思瑞攝 111年2月15日
因應疫情，今年台南鹽水蜂炮活動採不遶境、不開放犁炮等縮小規模方式舉辦，首座炮城15日元宵節晚間6時30分左右在武廟前施放，壯觀場面吸引不少民眾前往觀賞。中央社記者楊思瑞攝 111年2月15日
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