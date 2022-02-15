日月潭發現2公尺長「水怪」 疑為外來種寬鰭鰻

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SUP立槳教練賴永利日前帶遊客遊日月潭時，意外在水中發現1隻超過2公尺長的大魚，拍下影片上傳網路引發熱議。日月潭區漁會人員15日表示，影片中的大魚可能是來自澳洲的寬鰭鰻，但資料不足尚無法斷定。（賴永利提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月15日

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（中央社記者吳哲豪南投15日電）擔任立槳教練的賴永利帶領遊客遊日月潭時，發現1條超過2公尺長的大魚，他將影片貼上臉書，有網友留言指日月潭有「水怪」；日月潭區漁會則認為，可能是外來種的寬鰭鰻。

拍下「水怪」影片的賴永利今天接受中央社記者電訪時說，2月9日早上6時左右，他帶領客人遊日月潭時，發現有大魚從水底游上來靠近水面。他趕緊划槳划過去，沒想到大魚發現有人靠近，又往水底游，他目擊大魚游上又游下約1分鐘，但拍到的影片只有幾秒。

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賴永利說，大魚最靠近他時，長度約占衝浪板長度一半以上，而長板約3公尺長，因此目測大魚長度至少2公尺以上，他在日月潭工作這麼久，沒看過類似魚種，後來影片貼上臉書，才聽說可能是1種鰻魚。

日月潭區漁會人員則告訴中央社記者，影片中的大魚可能是來自澳洲的寬鰭鰻，由於寬鰭鰻會吃魚虎幼魚，魚虎近年來在日月潭大量繁殖，可能有人為消滅魚虎，在日月潭放養寬鰭鰻，不過還需更多的照片影片，才能得知確切魚種。（編輯：郭諭儒）1110215