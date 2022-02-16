中市6幼教團體聲明反核食 盧秀燕見證肯定

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市6大幼教團體今天召開記者會聲明拒絕核食進入幼兒園，市長盧秀燕也應邀出席表達肯定，並指出，市府一定嚴加稽查，提高查驗量能，違者重罰，不讓核食入幼兒園。

包括台中市幼兒教育暨福利協會、財團法人台中市幼兒教育基金會、台中市幼兒教育發展學會、台中市學前教育協會、台中市同心愛幼協進會及台中市優質幼教聯合會，下午在維他露基金會召開記者會，發表及簽署聯合聲明「守護幼兒健康，拒絕核食入園」。

對於6大幼教團體發起自律聲明，應邀出席見證的盧秀燕在會中表達，非常支持也給予肯定，因為這與市府政策不謀而合。

盧秀燕表示，市府將加強稽查市面上的食材，也將緊急動用第二預備金，添購衛福部認證的「純鍺偵檢器」，將查驗量能提高6倍，從每年查驗400件，提升至每年2400件；同時「台中市食安專網」除原有公布的萊豬、萊牛查驗結果外，將再加上「核食專區」公布查驗結果，讓民眾安心。

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盧秀燕認為，幼兒與大人不同，大人在飲食上可自由選擇，但孩子們幼小的身心，在發育過程中不容許有一點差錯與風險，通常大人給什麼，孩子就吃什麼，因此孩子的飲食需要百分之百的安全。

台中市幼兒教育暨福利協會創會理事長王超敏指出，希望市府一定要把關，明確檢驗食品產地標示，加強核輻射殘留檢驗量，才能讓家長安心；台中市6大幼教團體的私幼業者一定會配合政府共同守護幼兒食安與健康，拒絕核食入園。（編輯：陳仁華）1110216