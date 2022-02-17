更多編輯台推薦新聞：
胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王
生活

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用
國際

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界
國際

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
薪水追不上物價 110年實質經常性薪資5年首見負成長
首頁 / 地方

校園有龜殼花 新北提醒緊閉門窗等3孔防蛇入侵

2022/2/17 17:26（2/17 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市動保處17日表示，由於近來氣溫偏低，蛇類會往室內移動取暖，近期已協助近山區學校採購蛇籠、蛇鋏，並派員到學校指導使用方法。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月17日
新北市動保處17日表示，由於近來氣溫偏低，蛇類會往室內移動取暖，近期已協助近山區學校採購蛇籠、蛇鋏，並派員到學校指導使用方法。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市瑞芳區瑞濱國小日前有龜殼花毒蛇侵入辦公室，造成老師驚嚇，動保處獲報派員捕蛇。動保處表示，已提醒近山區學校做好門窗、天花板孔、排水孔道等3孔緊閉，防蛇類入侵。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿表示，瑞濱國小日前發現學校辦公室內有蛇，造成老師驚嚇，動保處獲報調派瑞芳動物之家動保員前往捕蛇，迅速將亂竄的龜殼花毒蛇鋏入蛇籠並帶回處理，結束這場虛驚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

動保處指出，由於近來氣溫偏低，蛇類會往室內移動取暖，所以才會有不速之客出現在教室內。近期已協助近山區學校採購蛇籠蛇鋏，並派員到學校指導使用蛇籠蛇鋏方法及捕蛇心得分享，並希望師生平時應有防蛇演練，一旦真正遇到蛇隻時，不致於舉足無措。

動保處表示，接近山區的學校、住家應做好居家防護，包含做好門窗、天花板孔隙及排水孔道等緊閉，以防蛇類入侵；若遭遇蛇類入侵時勿驚慌，即刻打專線電話02-29596353或向市府1999通報，動保處獲報會在立即派員處理。（編輯：戴光育）1110217

天氣寒冷，蛇類易侵入室內取暖，新北市動保處17日表示，已提醒近山區學校做好門窗、天花板孔、排水孔道3孔緊閉，以防蛇類入侵，並協助添購蛇籠、蛇鋏。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月17日
天氣寒冷，蛇類易侵入室內取暖，新北市動保處17日表示，已提醒近山區學校做好門窗、天花板孔、排水孔道3孔緊閉，以防蛇類入侵，並協助添購蛇籠、蛇鋏。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族