校園有龜殼花 新北提醒緊閉門窗等3孔防蛇入侵

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新北市動保處17日表示，由於近來氣溫偏低，蛇類會往室內移動取暖，近期已協助近山區學校採購蛇籠、蛇鋏，並派員到學校指導使用方法。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月17日

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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市瑞芳區瑞濱國小日前有龜殼花毒蛇侵入辦公室，造成老師驚嚇，動保處獲報派員捕蛇。動保處表示，已提醒近山區學校做好門窗、天花板孔、排水孔道等3孔緊閉，防蛇類入侵。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿表示，瑞濱國小日前發現學校辦公室內有蛇，造成老師驚嚇，動保處獲報調派瑞芳動物之家動保員前往捕蛇，迅速將亂竄的龜殼花毒蛇鋏入蛇籠並帶回處理，結束這場虛驚。

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動保處指出，由於近來氣溫偏低，蛇類會往室內移動取暖，所以才會有不速之客出現在教室內。近期已協助近山區學校採購蛇籠蛇鋏，並派員到學校指導使用蛇籠蛇鋏方法及捕蛇心得分享，並希望師生平時應有防蛇演練，一旦真正遇到蛇隻時，不致於舉足無措。

動保處表示，接近山區的學校、住家應做好居家防護，包含做好門窗、天花板孔隙及排水孔道等緊閉，以防蛇類入侵；若遭遇蛇類入侵時勿驚慌，即刻打專線電話02-29596353或向市府1999通報，動保處獲報會在立即派員處理。（編輯：戴光育）1110217