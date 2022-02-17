新北多元福利據點深入社區 結合志工照顧弱勢

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市府今天表示，多元福利據點可整合資源，同時服務兒少、老人、身心障礙、婦女、新住民、原住民、單親家庭，讓社福社區化，透過志工穿透力提供多元服務，形成善的循環。

新北市政府社會局今天舉行多元福利據點方案說明會，社會局長張錦麗在會中指出，新北市人口老化及少子化且是都會型態，盼透過多元福利據點深入社區，結合在地服務組織加入，投入善的力量提升多元服務，照顧市府無法顧及的各角落。

張錦麗表示，市府已建構社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、老人共餐點、小衛星課後服務據點、公托中心、新住民及單親家庭服務中心，街友服務據點及實物銀行；照顧陪伴兒童少年，協助中低收入戶。

社會局指出，自民國110年起推動多元福利據點，新北市目前已設立101處，因整合資源並善用空間，可強化服務量能，照顧陪伴兒童少年，協助中低收入戶，照顧到需要被幫忙的人，達到「福利社區化」的理念。

社會局舉例，中和區碧湖社區發展協會開辦單親家庭關懷服務站及兒少冬令營，也陸續辦理長者共餐及銀髮俱樂部，並召集社區婦女參與水電工班自己修水電，也與社區志工修繕古厝，大家合力烘焙好吃的蛋捲及肉桂捲，煮飄香咖啡，凝聚社區關係，也照顧各年齡層。

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張錦麗表示，志工最有穿透力，希望未來與民間組織、宗教團體、基金會深化合作走入社區，整合當地的志工人力、場館空間，提供銀髮供餐、休閒娛樂、關懷訪視、延緩失能，甚至喘息服務與智慧照顧等多元性服務，以照顧更多弱勢族群，形成善的循環。

基督教文化交流協會理事長魏悌香指出，新北有許多教會都加入小衛星課後服務據點，提供弱勢兒少課後輔導及餐食服務，未來會再擴大服務對象及量能，例如老人共餐或促進健康課程、婦女成長課程。（編輯：卞金峰 ）1110217