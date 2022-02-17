更多編輯台推薦新聞：
胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王
生活

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用
國際

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界
國際

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
薪水追不上物價 110年實質經常性薪資5年首見負成長
首頁 / 地方

新北多元福利據點深入社區 結合志工照顧弱勢

2022/2/17 18:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市府今天表示，多元福利據點可整合資源，同時服務兒少、老人、身心障礙、婦女、新住民、原住民、單親家庭，讓社福社區化，透過志工穿透力提供多元服務，形成善的循環。

新北市政府社會局今天舉行多元福利據點方案說明會，社會局長張錦麗在會中指出，新北市人口老化及少子化且是都會型態，盼透過多元福利據點深入社區，結合在地服務組織加入，投入善的力量提升多元服務，照顧市府無法顧及的各角落。

張錦麗表示，市府已建構社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、老人共餐點、小衛星課後服務據點、公托中心、新住民及單親家庭服務中心，街友服務據點及實物銀行；照顧陪伴兒童少年，協助中低收入戶。

社會局指出，自民國110年起推動多元福利據點，新北市目前已設立101處，因整合資源並善用空間，可強化服務量能，照顧陪伴兒童少年，協助中低收入戶，照顧到需要被幫忙的人，達到「福利社區化」的理念。

社會局舉例，中和區碧湖社區發展協會開辦單親家庭關懷服務站及兒少冬令營，也陸續辦理長者共餐及銀髮俱樂部，並召集社區婦女參與水電工班自己修水電，也與社區志工修繕古厝，大家合力烘焙好吃的蛋捲及肉桂捲，煮飄香咖啡，凝聚社區關係，也照顧各年齡層。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張錦麗表示，志工最有穿透力，希望未來與民間組織、宗教團體、基金會深化合作走入社區，整合當地的志工人力、場館空間，提供銀髮供餐、休閒娛樂、關懷訪視、延緩失能，甚至喘息服務與智慧照顧等多元性服務，以照顧更多弱勢族群，形成善的循環。

基督教文化交流協會理事長魏悌香指出，新北有許多教會都加入小衛星課後服務據點，提供弱勢兒少課後輔導及餐食服務，未來會再擴大服務對象及量能，例如老人共餐或促進健康課程、婦女成長課程。（編輯：卞金峰 ）1110217

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族