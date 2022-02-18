防範汛期 江啟臣爭取大甲溪堤防工程
2022/2/18 16:25（2/18 16:36 更新）
台中市大甲溪東勢大橋至龍安橋河道，常年受到颱風、洪流影響逐漸向右侵蝕，國民黨籍立委江啟臣（左）18日邀集相關單位會勘，爭取第3階段堤防整治工程。（江啟臣提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月18日
（中央社記者趙麗妍台中18日電）受風雨、洪流影響，大甲溪東勢大橋至龍安橋河道逐漸向右侵蝕，立委江啟臣今天會勘，要求第三階段堤防整治，調整馬鞍壩後池堰堤線，水利署將安全與生態衝擊納入評估。
大甲溪東勢大橋至龍安橋河道，常年受到颱風、洪流影響逐漸向右侵蝕。江啟臣今天邀集相關單位舉辦會勘。
江啟臣表示，大甲溪河岸堤防新建工程，自民國100年至108年已完成兩階段，長度6572公尺，總經費約新台幣6.5億元，第三階段仍有約3000公尺，需調整馬鞍壩後池堰堤線。水利署儘速規劃，並將安全問題與生態衝擊納入評估。
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因鄰近東勢河濱公園與堤防道路無連接處，周遭雜亂無章，江啟臣要求，相關單位善盡管理之責，美化周圍環境，水利署與市府建設局評估公園休憩設施及行人陸橋等綠美化工程之可行性。
經濟部水利署副署長王藝峰表示，第三階段堤防工程將納入112年辦理「大甲溪整體調適規劃」考量地方意見重新檢討。有關馬鞍壩後池堰堤線調整與路面、環境改善等將與在地NGO團體溝通，取得共識後再推動。如能用洪氾區做堤防將優先使用，採分區管制的方式運用。（編輯：黃世雅）1110218
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