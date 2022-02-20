高雄無新增確診 陳其邁感謝隔離者犧牲自由保護社區

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）高雄市長陳其邁今天宣布，高雄沒有新增確診個案，市府近期對有發生疫情的地方加強採檢監測，也都無陽性。他也說，要代表市民謝謝配合隔離的民眾，犧牲自由保護社區安全。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布，高雄沒有新增確診個案；且近期高雄市政府針對有發生疫情的地方加強採檢監測，也都沒有陽性個案，包含有員工確診的科技公司，18到20日已採檢1705人，都是陰性。

他也說，目前高雄幾個主要感染源都已經獲得控制，但也許還會有零星社區感染，所以市府積極進行社區篩檢；其中，10到15日岡山社區篩檢站採檢1萬593人、14日到20日鳳山社區篩檢站採檢9975人，都無確診（91人檢驗中）；因呼吸道症狀就診民眾快篩，也都沒有陽性個案。

他也在會中說，要代表市民謝謝配合隔離的民眾。他說，染疫不是任何人的錯，希望民眾不要標籤化或歧視確診或遭匡列隔離或自主健康管理的人，反而要感謝他們保護社區安全，因為如果沒有他們犧牲自由，社區就會有風險，呼籲民眾抱著感恩心情看待。

陳其邁並重申高雄隔離原則，遭匡列隔離有在自家隔離、防疫旅館或入住集中檢疫所3種方式，高雄市是以1人1戶為原則，若無法做到，則會安排住到集中檢疫所或防疫旅館，除非有特殊情況才會採1人1室。

他也提醒，若是在家隔離，要記得不可擅自外出、房門保持關閉，要開對外窗保持通風；開門取餐或放垃圾的時候都要戴口罩，垃圾要包妥，用過的餐盤、衣物也不能給家人清洗；並要按時量體溫、居家快篩，完整記錄健康狀況，手機也要保持常開。

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針對有同住家人在隔離的民眾，陳其邁也說，這些人應自主健康管理，除學生不能到校上課、禁止與居隔者接觸、居家環境保持通風外，建議在家也要戴口罩，並且不可搭乘大眾運輸或到人潮擁擠場所，也應該延後非急迫性醫療或檢查。

有媒體提問對國營事業防疫作法的建議。陳其邁說，高雄市政府跟中央流行疫情指揮中心、國營事業董事長和防疫負責人員，已經開過4次專家會議，盡速盤點防疫需求與做法；目前國營事業都有落實分艙分流作業，但也會持續交互檢查包含交通車、餐廳、交接班等是否落實防疫；針對國營事業專用碼頭，也都要列冊評估，並比照台灣港務公司和高市府防疫標準落實執行。（編輯：陳仁華）1110220