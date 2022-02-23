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新北街道競選廣告物 未申請許可將挨罰

2022/2/23 14:25
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（中央社記者王鴻國新北23日電）地方選舉將於今年底舉辦，目前已有許多有意參選人在街道上設置各式競選廣告物。新北市政府工務局表示，將限期申請許可，否則將連續處新台幣4萬元到20萬元罰鍰。

工務局今天發布新聞稿表示，新北市競選招牌廣告的設置，多屬外牆正面式及屋頂樹立式招牌廣告，應依照「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」規定，向工務局提出申請，經許可後才可以使用。

工務局指出，隨著選舉日靠近，競選廣告會越來越多，工務局在執行違規競選廣告物取締及拆除行動將不分黨派、不論色彩，只要在重要路段未申請廣告物設立許可者，一律依照「新北市政府取締違規競選招牌廣告及樹立式廣告設置執行方式」取締。

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工務局科長蔡政勳向中央社記者表示，工務局今年1月才訂定「新北市政府取締違規競選招牌廣告及樹立式廣告設置執行方式」，各參選人務必在合法地點，選擇合格材料製作競選廣告，並委託合格廣告商合法申請許可並依規範施工，共同維護市容。

蔡政勳表示，若接獲檢舉參選人競選廣告物未經許可違規設置，將限期改善並輔導於1個月內完成申請許可，否則將依建築法處4萬元至20萬元罰鍰，可連續處罰，必要時得令廣告物所有人自行拆除。（編輯：李錫璋）1110223

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