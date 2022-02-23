高市228連假活動多 交通局估26、27日車流量最高

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）台灣燈會進入尾聲，高市文化局推出紙風車劇團作品「武松愛老虎」，25日到27日將在衛武營演出7場。另228連假高雄還有許多活動吸引遊客到訪，交通局預估26、27日車流量最高。

台灣燈會將於28日閉幕，高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，將於25日至27日在衛武營國家藝術文化中心北側廣場加碼演出7場紙風車劇團作品「武松愛老虎」，演出後還有「紙風車愛虎遊行」。

另台灣燈會的新住民燈區，有「脈動」與「共生花」2項作品，由日本籍及加拿大籍新住民藝術家創作，每天都有新住民通譯導覽人員在現場解說。民政局今天也呼籲民眾把握時間體驗燈會風采。

台灣燈會除了衛武營、愛河灣2大主要展區，林園區也推出「汕海灘燈節」，結合漁村文化及地方信仰，在許多廟宇及市境之南樹廣場布置燈區；岡山區也推出「2022岡山燈藝節」，坐落公園各角落的竹編藝術品，吸引民眾駐足留影。

旗山區也推出「2022旗山亮起Light」街景布置活動，在旗山老街、旗山體育場、旗山天后宮等地布置燈飾，盼為地方帶來商機。

茂林國家風景區管理處今天也發布新聞稿，針對228連假推出遊程，包括民眾騎完美濃區往六龜區的「茂林高雄山城線」，可獲得限定好禮及抽獎，26、27日在屏東縣霧台鄉神山部落還有「山那邊的市集」可參觀。

另高雄市農業局也於26、27日在凹子底捷運站旁推出神農市集，集結南台灣小農展示優質農特產品。

高市交通局今天公布228連假車流量預測，表示依過往數據，幹道部分以26日、27日車流量最高；景點周邊則於27日人車流最多，為避免塞車，可多利用公共運輸。（編輯：陳仁華）1110223