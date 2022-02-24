桃園資科局與維也納線上交流 盼建立合作契機

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（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園市資訊科技局今天表示，「桃園-X-ICF永續城市線上論壇」在21日與奧地利維也納市進行線上交流，局長余宛如表示，桃園與維也納有許多共通性，期許未來能建立合作契機。

桃園市政府資訊科技局今天發布新聞稿表示，「桃園-X-ICF永續城市線上論壇」系列繼與越南平陽省、荷蘭恩荷芬市、加拿大愛德蒙頓市深度對談後，2月21日與奧地利首都維也納（Vienna）進行交流。

資科局表示，交流成員包括資訊科技局局長余宛如與維也納經濟、勞動與統計局副局長哈斯勒（Wolfgang Hassler）等人，探討以經濟發展為前提的永續經營模式、城市水資源管理策略推動等。

余宛如表示，桃園市在永續發展上不遺餘力，不僅興建生質能中心，更是台灣最多綠電產量的城市，2020年再生能源躉購電量超過6億度，等同可以同時點亮400座101大樓。

余宛如說，桃園市為全台第一工業科技大市，工業用水量很大，因此積極發展智慧地下水管理系統，透過智慧水表蒐集工業用水即時資料，運用雲端管理，有效調節水源。

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余宛如指出，奧地利維也納市為歐洲發展智慧城市先驅，以綠色理念、數位與技術發展，及公部門平台規劃整體發展為目標，且非常重視產官學合作；桃園與維也納市具備許多共通性，期許雙方可在未來再次對話，建立雙贏合作契機。

哈斯勒在交流中也分享維也納對經濟發展與創新提出Vienna 2030六大願景，相關與會人士也說，維也納被譽為僅次於英國倫敦與德國慕尼黑的資通訊大都，ICT產值更達觀光產業的4倍之多，積極鼓勵新創與招募外資。（編輯：方沛清）1110224