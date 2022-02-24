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北市檢疫所護理師確診 頻搭捷運、滬江高中國考

2022/2/24 15:44
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市某檢疫所一名護理師今天確診COVID-19，衛生局表示，個案足跡較多，包含頻繁搭捷運、曾到麥當勞北投店及多家超商等，19日曾到滬江高中參加國家考試，提醒民眾注意。

台北市衛生局專門委員歐佳齡下午在視訊記者會上表示，今天新增1起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案為案20317，是一名40多歲女性，住北投區，在檢疫所擔任護理師，負責採檢等防疫工作。

歐佳齡指出，個案在21日開始出現咳嗽症狀，由於檢疫所每週固定進行採檢，個案在22日採檢陽性，Ct值18，已匡列57人居家隔離，其中27人採檢結果為陰性，另30人檢驗中。

歐佳齡說，個案足跡比較多，包含搭乘捷運、士林/上越文林Hair Salon、麥當勞北投店、瑪黑家居xP&T柏林茶館中山門市、萊爾富便利商店北市關渡店及全家便利商店景和店、福山店、行勝店，並曾在19日到滬江高中參加國家考試，足跡皆已完成環境清消。

歐佳齡表示，這名個案目前已擴大採檢353人，包含檢疫所所有工作人員，其中267人結果為陰性，其餘86人仍在檢驗中，將持續疫調看要不要再採檢，而檢疫所環境採檢皆為陰性。

至於檢疫所降載狀況，歐佳齡說，目前檢疫所只出不進，降低收治量能，不收住新確診病人，並加強環境清消。（編輯：李錫璋）1110224

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