嘉縣14隻黃金獵犬開放認養 已百餘人上網登記

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣家畜疾病防治所去年底查獲黃金獵犬非法繁殖場，沒入14隻黃金獵犬近日公告認養，已180多人上網登記，為昭公信3月3日下午公開抽籤，並於家畜所臉書粉絲專頁網路直播。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如今天接受中央社記者電訪表示，去年底會同警方查獲朴子市陳姓民眾私自繁殖及買賣犬隻，起出催產素、授精管等繁殖相關證物，當場沒入14隻黃金獵犬，並依違反動物保護法開罰新台幣23萬3000元。

林珮如說，14隻黃金獵犬只有2隻公犬，其餘都是母犬，犬齡1到6歲不等，已經做絕育手術及治好子宮膿包，開放認養，認養人必須上網（https://reurl.cc/8WDdjo）填具表單，至2月28日截止；至昨晚為止已180多人上網填好表單。

另外，認養人填寫表單截止後，會篩選合適的認養人，如果篩選後超過2人以上，在3月3日下午2時辦理公開抽籤，並於家畜所臉書（Facebook）粉絲專頁直播，每1犬隻抽取正取1名、備取2名。

林珮如強調，黃金獵犬上網公告認養後，到昨晚止已有180多人上網完成登記，絕大多數都選填認養14隻，她預估會超過4000人次競逐認養。（編輯：陳仁華）1110224