參與式預算應用社會福利 祖孫巧手盆栽做蠟燭

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市府今天表示，參與式預算由在地居民參與需求評估與分配預算，可落實民主審議的自治精神。社區協會與社團透過社會福利參與式預算，讓稅收應用在銀髮、長青、婦女等身上。

新北市府社會局今天舉行「五股社福參與式預算團體成果發表會」，邀當年極力推動參與式預算的新北市議員陳儀君等民代出席，也由五股區各協會與社團理事長展現實踐參與式預算的成績。

陳儀君表示，參與式預算的精神不在於預算的大小，重點是過程中的「參與」價值，全民參與式預算將深化民主素養，人民有權決定政府應該把稅收花在他們所指定的建設或活動。

成果發表會包括集福社區發展協會推動祖孫共同製作果凍蠟燭，發揮創意；協會成員也學習纏繞畫放鬆自我、製作聚寶盆栽發揮綠手指的巧思。

五股區長洪崇璉在會中表示，社會福利參與式預算喚起居民、社團重視在地長輩與婦女的需求，五股興珍社區發展協會推動繪畫認識性別平等；松青長壽協會透過石頭彩繪，讓長輩回憶自己熟悉的事物，也有助於延緩失能。這些方案為五股區注入新活力，充實地方民眾的資源與能量。

社會局廣邀各區公所參與培力訓練研習，將參與式預算的操作技術帶回去。今年將由鶯歌區公所接棒，並開放各區公所申請參與式預算的培力，為基層發聲。

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社會局長張錦麗說，參與式預算最重要的精神是「公民審議，公民參與」，自民國105年開辦以來，已巡迴蘆洲、泰山、五股等行政區，相信下一屆接棒的鶯歌區，將延續社會福利參與式預算由下而上的精神，栽培更多民主種子，實踐公民參與、基層發聲的目標。

張錦麗表示，許多民眾對參與式預算的概念仍感到嚴肅及陌生，市府將幫助民眾更認識參與式預算的內涵，透過培力工作坊、住民社福大會、提案審議工作坊，讓大家更瞭解參與式預算，落實民主審議自治精神。（編輯：方沛清）1110224