疫情減緩 台東醫院及長照機構有條件開放探視

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）COVID-19本土疫情趨緩，台東縣政府宣布3月1日起縣內醫院及住宿式長照機構，有條件開放探視。訪客若不符合免除篩檢條件，須出具探視前3天內自費篩檢陰性證明。

台東縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，台東縣內各醫院自3月1日起除例外情形，有條件開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房（包含RCC）、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域及有身心障礙、病況危急者探病。

探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2 名訪客為原則。

另外，住宿式長照機構探視應遵循「衛生福利機構與榮譽國民之家因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）訪客管理作業原則」辦理，落實預約制、實聯制、詢問TOCC（即旅遊史、職業、接觸史及群聚史）及限制有感染症狀者進入、每名住民每次訪客人數不可超過3人、不同住民訪客間維持社交距離、進入住房探視每住房每時段原則上僅開放1名住民接受訪客探視、全程戴口罩。

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探病、探視免除篩檢條件為完成COVID-19疫苗第3劑接種達14天（含）以上或確定病例符合檢驗解除隔離條件者且距發病日3個月內者。不符免篩條件者，需出示探視探病日前3天內自費篩檢陰性證明。

衛生局表示，連假將至，持續落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。（編輯：郭諭儒）1110225