新竹市推春天踏青路線 白天賞櫻夜逛護城河

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228連假出遊好時光，新竹市長林智堅27日表示，虎年限定聲光裝置藝術有6件作品，位在舊城區東門城與護城河畔，展期只到2月28日，其中隱身在東門城的高4公尺、寬2公尺「光虎」是民眾搶拍照、打卡的熱點。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月27日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）228連假出遊好時光，新竹市政府今天發布新聞稿推薦民眾白天到新竹公園賞櫻、十八尖山賞杜鵑花，晚上則可到舊城區的東門城及護城河畔欣賞聲光裝置藝術作品。

新竹市長林智堅於新聞稿中表示，新竹市除大家熟悉的新竹公園櫻花外，新竹左岸頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道也有「櫻花大道」，民眾可從中華路一段2巷進入，沿著滑輪公園往前行，就能看見粉紅河津櫻花盛開。

林智堅說，十八尖山是市民最愛運動休閒的地點，鄰近市區又有豐富自然的林相、平緩舒適的步道，春夏秋冬都是極佳的散步地點，近期有杜鵑花與山櫻花可沿途欣賞。

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林智堅表示，欣賞完櫻花、杜鵑花，也可至青青草原遊玩北台灣最長的磨石子溜滑梯，一旁也有鞦韆、多功能攀繩、平衡木、水管通道等遊樂設施，是親子同遊的好去處。

林智堅指出，虎年限定聲光裝置藝術有6件作品，位在舊城區東門城與護城河畔，展期只到2月28日，其中隱身在東門城的高4公尺、寬2公尺「光虎」是民眾搶拍照、打卡的熱點，邀民眾把握連假期間到新竹市，白天賞花、晚上逛護城河。（編輯：張雅淨）1110227