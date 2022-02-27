日月潭自行車道水域再被污染 疑飯店違法排污水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南投日月潭自行車道向山段水域傳出惡臭，潭面有污水；南投環保局懷疑可能是飯店排放污水所致，將派員釐清污染源。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投27日電）南投日月潭自行車道向山段水域傳出惡臭，潭面有污水；南投環保局指出，先前有飯店排廢水遭罰27萬，附近水域又傳出被污染，懷疑可能是飯店排放污水所致，將派員釐清污染源。

南投縣環保局長李易書今天接受中央社記者電訪時說，昨天有民眾拍下照片通報環保局，指日月潭自行車道向山段水域又傳出惡臭，原本清澈的潭面也變成烏黑一片，環保局人員到場時發現，確認有污水排入日月潭。

李易書指出，民眾發現被污染的水域，位置和上次日月潭自行車道向山段被污染水域相近，而上次污染日月潭的飯店，放流水水質經檢驗不符標準，環保局已針對業者裁罰新台幣27萬元，限期20天改正，後來派員複驗，水質都合乎標準。

李易書說，他們將派員前往飯店污水排放口進行稽查，以釐清污染源。

南投環保局副局長林隆儒則指出，先前有飯店業者排放廢污水入日月潭，環保局就發公文提醒日月潭周邊的飯店業者，注意廢污水排放問題，環保局也計劃派員清除日月潭自行車道向山段水域的底泥，維護日月潭水質。（編輯：黃世雅）1110227