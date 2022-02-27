打造魯冰花海 鄭文燦歡迎體驗客庄生活文學地景

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桃園市政府在大北坑第二遊客中心沿線種植魯冰花，串連大北坑休閒農業區與三和社區，歡迎民眾把握連續假期，走入客庄山間茶園欣賞魯冰花海，體驗客庄文化。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年2月27日

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市長鄭文燦今天出席「2022戀戀魯冰花」活動表示，市府栽種15公頃魯冰花海遍布大北坑休閒農業區及三和社區，歡迎民眾把握連假體驗客庄生活、茶葉文化及魯冰花文學地景。

鄭文燦接受媒體聯訪表示，魯冰花凋謝後是孕育茶樹的天然氮肥，在文學家鍾肇政創作的「魯冰花」及電影中，象徵客家母親及師長照顧學生，蘊含「化作花肥，期待春天」的客家奉獻精神。市府將魯冰花文學地景結合客庄茶葉文化，除兼具農業生態及文化意義，也體現客家族群犧牲奉獻、深愛土地的精神。

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副秘書長邱俊銘表示，桃園市近年積極推動休閒農業，並透過農村再生計畫，輔導三和社區結合「里山生態」保育理念，辦理農村小旅行活動，也輔導大北坑社區融合客家文化及茶產業，推出「農村識茶」主題遊程及伴手禮包裝優化等，「2022戀戀魯冰花」活動雖然在28日結束，但魯冰花仍持續綻放，閉幕不閉園。

客家事務局表示，市府在大北坑第二遊客中心沿線種植魯冰花，串連大北坑休閒農業區與三和社區，歡迎民眾把握連續假期，走入客庄山間茶園欣賞魯冰花海，體驗客庄文化。民眾可至「2022戀戀魯冰花」活動官網，或上「大北坑休閒農業區-戀戀魯冰花」臉書粉絲專頁追蹤最新訊息。（編輯：張銘坤）1110227