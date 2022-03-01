防火災 北市府規定8樓以上建物應公安申報

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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市建管處今天表示，近年常發生老舊建物火災憾事，未來8樓（含）以上建物應提出公安申報，檢查內容有安全梯等6項，若明年3月前未完成公安申報，可依建築法開罰。

台北市政府建築管理工程處發布新聞指出，為讓民眾了解法規內容，將分期執行配套措施，今年上半年為宣導期、下半年委託專業團體協助輔導建物初檢並擬定改善計畫，預定民國112年3月前完成建物公安檢查及申報作業。

建管處指出，統計至今，8樓（含）以上需公安申報大樓，全市約1萬484棟，明年3月前，若未完成公安申報，可依建築法裁罰新台幣6萬元至30萬元，限期未改善將連續重罰。

建管處指出，8樓（含）以上建物應檢查項目有直通樓梯、安全梯、避難層出入口、電梯昇降設備、避雷設備、緊急供電系統。

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建管處表示，按內政部現行公安申報規定，16樓（含）以上集合住宅，公共區域應辦理公共安全檢查及申報，台北市已在民國102年公告，11樓（含）以上集合住宅納入應辦理申報範圍。

建管處表示，考量建物屋齡逐年提升，加上近年常發生老舊建物火災憾事，為確保建物公共區域防火避難設施及設備安全，已把建物公安申報樓層從11樓（含）以上，修改為8樓（含）以上。（編輯：方沛清）1110301