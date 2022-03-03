冬天游泳不再冷吱吱 后里區游泳池改善加熱系統

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市后里區游泳池斥資億元打造，有標準泳池、SPA池、烤箱，但冬天水溫僅攝氏15度，泳客冷到發抖，立委楊瓊瓔今天爭取熱泵設備系統經費，體育署允諾改善加熱系統。

為爭取增設后里區游泳池3組熱泵設備系統經費，國民黨籍立委楊瓊瓔今天邀集相關單位到后里區游泳池會勘，爭取規劃增設后里游泳池加熱系統。

舊社里長林有盛指出，后里區游泳池有標準泳池、SPA池、烤箱，斥資億元打造，號稱五星級游泳池，但因冬天沒有設溫水游泳池，水溫15度，讓想下水的泳客望之卻步。

常來游泳的台中市議員陳本添及后里里長楊春明說，后里游泳池有建造太陽能熱水設施，卻發揮不了功效，冬天供應熱能太少，無法供應全區遊泳池，只供應淋浴間和洗澡的熱水使用，最近水溫都在19度以下，根本不敢下水。

體育署運動設施組副組長蔡文娟表示，因冬天較冷，冷水游泳池限制民眾游泳的意願，將后里區現有游泳池改善為具有加熱設備的溫水游泳池，允諾改善加熱系統。

楊瓊瓔表示，一般溫水游泳池水溫約在攝氏26度，因后里游泳池加熱設備不足，全年都是冷水，民眾冬天游泳常凍得「吱吱叫」，她爭取后里游泳池增設熱泵系統，提供市民完善運動場所。（編輯：謝雅竹）1110303