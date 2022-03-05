20隻埃及聖䴉入侵花蓮玉里鎮 林管處將清零移除

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有民眾通報在花蓮玉里等處發現外來種埃及聖䴉蹤跡，經林管處調查，目前已知在玉里鎮長良里、三民里及瑞穗鄉瑞北村等處農田有埃及聖䴉出沒，目前持續調查其夜棲點、覓食區等固定行蹤，盼及早啟動清零移除。圖為花蓮田間群鳥飛舞。（花蓮林管處提供）中央社記者張祈傳真 111年3月5日

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）花蓮林區管理處今天指出，2月底接獲民眾通報在玉里鎮發現外來種埃及聖䴉蹤跡，數量約20隻，目前邀獵人隊擴大搜尋夜棲點，確認棲息點後將執行清零移除。

花蓮林區管理處長黃群策今天接受媒體聯訪指出，228連假期間接獲民眾通報，在玉里鎮附近農田發現埃及聖䴉蹤跡，數量約20隻，是花蓮歷來通報數量最多的一次。

黃群策指出，1日起每天派約12名人員追蹤，目前已知在玉里鎮長良里、三民里及瑞穗鄉瑞北村等處發現埃及聖䴉蹤影，最近看到約9隻，族群有分散跡象，且因發現點是翻耕農田，屬於臨時覓食區，不能貿然移除。

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黃群策表示，埃及聖䴉生性機靈，有人靠近就飛走，移除難度很高，目前首要任務是找到夜棲點、覓食區等固定行蹤，為避免遷移範圍擴大，已邀集台東林管處獵人隊1人、花蓮銅門獵人隊6人於8日起加入擴大搜尋，將以玉里鎮為中心，往北至瑞穗鄉、往南至富里鄉追查埃及聖䴉，掌握固定夜棲點，就可啟動清零移除。

林管處表示，埃及聖䴉身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛，喜好棲息在田區及溼地等處，是非常強勢的外來種，會壓迫本土種生存空間。（編輯：謝雅竹）1110305